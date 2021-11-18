البنا يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك.. والغندور لمباراة الأهلي والمقاولون

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 22:01

كتب : عمر خالد

محمود البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الجمعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق المقاولون العرب في الأسبوع الرابع على ملعب وي السلام.

ويدير اللقاء الحكم أحمد الغندور، ويعاونه محمود أبو الرجال، وسمير جمال حكام مساعدين، وجلال أحمد حكم رابع.

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فيما يتولى غرفة الفيديو الحكم محمد عباس قنديل، ويساعده علاء وجدي.

على الجانب الأخر، يدير الحكم محمود البنا لقاء الإسماعيلي والزمالك في الجولة نفسها، ويعاونه سامي هلهل وشريف عبد الله حكام مساعدين، والحكم الرابع سيكون أحمد حمدي.

ويدير غرفة الفيديو الحكم طارق مجدي، ويعاونه حسني سلطان.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الزمالك في المركز السابع برصيد 6 نقاط، أما نادي المقاولون العرب يأتي في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 17 بلا رصيد.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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