يوليان ناجسلمان.. هل يحافظ على قوة بايرن ميونيخ؟

ما زال بايرن ميونيخ العملاق الألماني يسير بخطى ثابتة هذا الموسم حتى الآن تحت القيادة الفنية لمدربه الشاب يوليان ناجلسمان في موسمه الأول مع البافاري.

وسنستعرض في ذلك التقرير بعض ما قدمه ناجلسمان مع الفريق حتى الآن وبعض الفروقات بينه وبين هانز فليك المدير الفني السابق للفريق والذي يتولى الإدارة الفنية الحالية للمنتخب الألماني.

شكل بايرن الفني تحت قيادة ناجلسمان

صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت في وقت سابق في تقرير لها أن ناجلسمان في بداية رحلته مع الفريق كان يريد تغيير بعض الأمور الفنية، أبرزها خطة الفريق داخل أرض الملعب.

بيلد أوضحت أن المدير الفني الشاب كان يريد تغيير الخطة التي كان يعتمد عليها هانز فليك حيث كان يلعب فليك مع بايرن بخطة 4–2–3–1، وكان ناجلسمان يريد اللعب بخطة 3–4–3.

ولكن ناجلسمان حتى الأن يعتمد على خطة فليك الـ 4– 2–3–1 ويعتمد على بعض اللاعبين الأساسين اللذين لا غنى عنهم في الفريق البافاري.

الصحيفة الألمانية أوضحت أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد على المدرب الألماني هم دايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز في خط الدفاع، ولكنه حتى الأن يجد مشكلة في مركز الظهير الأيمن حيث يتغير اللعب في هذا المركز بين الفرنسي بنجامين بافارد، والألماني نيكولاس سوله.

في خط الوسط لا غنى عن جوشوا كيميتش وليون جورتيسكا، وأمامهم الثلاثي توماس مولر، سيرجي جنابري، وليروى ساني.

وفي الهجوم حتى الآن لا بديل عن الدبابة البولندية روبرت ليفاندوفيسكي، والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا حتى الأن.































مشاكل الدفاع

ما زال بايرن ميونيخ يعاني في بعض الأوقات من الهشاشة الدفاعية خاصة في قلب الدفاع، حيث استقبلت شباك الفريق الألماني حتى الأن 11 هدفا، بعد 11 مباراة، أى بمعدل هدف في كل مباراة.

ولكن على الجانب الأخر سجل الفريق حتى الآن 40 هدفا، وإذا استمر المعدل التهدفي بهذا التصاعد سوف يكسر عدد الأهداف المسجلة الموسم الماضي وهى 99 هدفا في نهاية الموسم.

على الجانب الأخر أكدت بعض التقارير الألمانية أن بايرن ميونيخ ما زال يعاني في وجود بديل واضح وأساسي في مركز الظهير الأيمن، حيث لا يعتمد يوليان ناجلسمان على لاعب أساسي في هذا المركز، بل يعتمد على أسلوب المداورة حسب ما يراه صحيحا بين كلا من بنجامين بافارد ونيكولاس سوله.

هؤلاء من الممكن أن يرحلوا عن الفريق مستقبلا

نيكولاس سوله: أشارت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع المدافع الألماني في انتقالات يناير المقبلة.

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن النادي البافاري لا ينوي تجديد عقد اللاعب والذي سينتهي في 2022، حيث يرى اللاعب أن الانتقال إلى إنجلترا أمر يستحق المغامرة.

كينجسلي كومان: صحيفة بيلد الألمانية أوضحت أن اللاعب الفرنسي يرى أنه لا يحصل على التقدير مع الفريق البفاري، لأنه لا يلعب بشكل أساسي، كما أنه كان يريد أن يرتدى الرقم 10 بعد رحيل الأسطورة أريان روبين.

ولكن حصل فيليب كوتينيو على الرقم 10 عندما كان معارا من برشلونة إلى ميونيخ، وبعدها ارتدى ليروى ساني القميص رقم 10، ومازال حتى الآن يقدم أرقام ومستويات جيدة.

روبرت ليفاندوفيسكي: أوضحت شبكة ذا أثليتك أن ليفاندوفيسكي سأل زميله في المنتخب ماتي كاش والذي يلعب في صفوف أستون فيلا عن أحوال فريقه والأجواء في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن هناك العديد من الاندية التي ترغب في الحصول على خدمات مهاجم بايرن ميونيخ على الرغم من بلوغه 33 عاما، وهم مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول.

كما أردفت الصحيفة أن ليفاندوفيسكي غير مرتاح تحت القيادة الفنية للمدير الفني الحالي ناجلسمان حيث يرى أنه يلعب بطريقة تمنعه من تسجيل العديد من الأهداف على الرغم من تسجيله 13 هدفا في الدوري الألماني حتى الأن.

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🎥 Fair play to @SCFreiburg, their unbeaten run was finally brought to an end at the hands of @FCBayernEN 👏 ⛔ pic.twitter.com/o4JIxTIShd — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 6, 2021

تطور ليروى ساني:

طبقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن اللاعب الألماني تطور بشكل كبير هذا الموسم وأصبحت الأرقام تتحدث عن نفسها.

الموسم الماضي 20/21، لعب 44 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 12 هدفا أخر، مع النادي البافاري.

أما مع المنتخب الألماني، شارك في 13 مباراة سجل هدفين وصنع واحد أخر فقط.

الموسم الحالي حتى الآن، لعب 18 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل 8 اهداف، وصنه 10 أخرين.

ومع المنتخب الألماني تحت قيادة هانز فليك، لعب 5 مباريات سجل 4 أهداف، وصنع واحد فقط، ولكنه يسير بمعدل مرتفع إذا استمر مع المردود الذي يقدمه.

وهناك تسائل تسأله جماهير بايرن ميونيخ في كل مكان هل يستطيع أن يوليان ناجلسمان أن يجمع بين الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد ضياع حلم الثلاثية بعد الخسارة أمام بروسيا مونشنجلادباخ بخماسية نظيفة؟