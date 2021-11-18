مران الإسماعيلي - براون يركز على جملة فنية استعدادا لـ الزمالك

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 21:01

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

ركز خوان براون مدرب الإسماعيلي على جملة فنية معينة خلال مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لتنفيذها أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز وهي أول مباراة للمدرب براون مع نادي الدراويش.

وذكر موقع الإسماعيلي أن براون حرص على إجراء مران خفيف ليتجنب اللاعبون الإرهاق.

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وتدرب حراس المرمى على تمرير الكرة بدقة وانتهى المران بمواجهة بين فريقين أوقفها براون عدة مرات لعلاج الأخطاء.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة طيبة ضد الزمالك حامل اللقب بعدما خسر في أول 3 جولات من الدوري.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري
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