إصابة قوية لـ لؤي وائل

نُقل لؤي وائل مدافع الجونة إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة قوية.

ويحل الجونة ضيفا على الاتحاد في ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتعرض لؤي وائل لإصابة قوية على مستوى القدم اليمنى أثناء محاولة تشتيت الكرة من أمام أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد.

وخرج لاعب الأهلي السابق على نقالة بعد مرور 17 دقيقة وعوضه محمد نجيب ونُقل للمستشفى.

ومن المنتظر أن تكشف الفحوصات مدى إصابة اللاعب ومدة تعافيه.

وشارك لؤي وائل (29 عاما) في 3 مباريات بالدوري المصري الموسم الحالي.