حقيقة مقتل مواطن غاني في جنوب إفريقيا بسبب صدام تصفيات كأس العالم

انتشرت شائعة عبر إذاعة "فوكس إف إم" في غانا عن مقتل مواطن غاني يقيم في جنوب إفريقيا بسبب الأحداث الأخيرة المتعلقة بمباراة البلدين في الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وانتشر هذا النبأ بين العديد من الصحفيين الغانيين، على خلفية المباراة التي انتهت بفوز غانا 1-0 بركلة جزاء سجلها أندريه أيو، وأسفرت عن تأهلها إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

الخبر اليقين أتى على لسان المفوضية الغانية العليا في جنوب إفريقيا، والتي أعلنت أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وقرر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم تقديم شكوى على خلفية الجدل الذي أثارته ركلة الجزاء، حيث اعتبرها مشكوك في صحتها.

وتأهل منتخب غانا ضمن منتخبات التصنيف الثاني للمرحلة النهائية التي ستقام في مارس، رفقة مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون ومالي.

يذكر أن منتخبات التصنيف الثاني ستلاقي منتخبات التصنيف الأول، وهم السنغال ونيجيريا والمغرب والجزائر وتونس.