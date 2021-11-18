تعديل توقيت مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري

قررت رابطة الأندية اليوم الخميس تعديل موعدي مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وستبدأ المباراتان في تمام الرابعة عصرا يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري.

وكان مقررا مواجهة الأهلي لسموحة في الثامنة مساء بينما كان سيلعب الزمالك ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا الساعة 5:30 مساء.

لكن بعد التعديل ستجري المباراتان في توقيت واحد.

وسيتوقف الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة السادسة يوم 27 نوفمبر الجاري.

وذلك لمشاركة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك السادس ورصيده 6 نقاط.

وتنطلق كأس العرب من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتلعب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر والسودان ولبنان وتستهل مبارياتها ضد الأخير في 1 ديسمبر.