تعديل توقيت مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

قررت رابطة الأندية اليوم الخميس تعديل موعدي مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وستبدأ المباراتان في تمام الرابعة عصرا يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري.

وكان مقررا مواجهة الأهلي لسموحة في الثامنة مساء بينما كان سيلعب الزمالك ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا الساعة 5:30 مساء.

أخبار متعلقة
مباشر في الدوري - الاتحاد (1) (0) الجونة وكليوباترا (1) (0) البنك الأهلي.. جووول عااالمي ماهر لا يحسن الترحيب بـ عبد العال.. فيوتشر يقسو على إيسترن كومباني برباعية قائمة الأهلي - عودة وليد سليمان.. واستمرار غياب كهربا وطاهر أمام المقاولون العرب

لكن بعد التعديل ستجري المباراتان في توقيت واحد.

وسيتوقف الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة السادسة يوم 27 نوفمبر الجاري.

وذلك لمشاركة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك السادس ورصيده 6 نقاط.

وتنطلق كأس العرب من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتلعب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر والسودان ولبنان وتستهل مبارياتها ضد الأخير في 1 ديسمبر.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
البنا يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك.. والغندور لمباراة الأهلي والمقاولون الأجمل في الموسم؟ رائعة الغندور تقود الاتحاد لإنهاء تفوق الجونة محمد إبراهيم يستغل ثغرة البنك الأهلي ويرتقي بـ كليوباترا للمركز الثالث في الدوري مران الإسماعيلي - براون يركز على جملة فنية استعدادا لـ الزمالك إصابة قوية لـ لؤي وائل تعديل توقيت مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري
أخر الأخبار
كيروش: لنجعل المستحيل ممكنا 14 دقيقة | تصفيات كأس العالم
البنا يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك.. والغندور لمباراة الأهلي والمقاولون 30 دقيقة | الدوري المصري
الأجمل في الموسم؟ رائعة الغندور تقود الاتحاد لإنهاء تفوق الجونة 32 دقيقة | الدوري المصري
محمد إبراهيم يستغل ثغرة البنك الأهلي ويرتقي بـ كليوباترا للمركز الثالث في الدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
رانييري: امنحوني كريستيانو رونالدو وسأجعله يلعب كل الدقائق 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"فيرجسون" أتلتيكو مدريد والصلابة المفقودة.. هل حان الوقت يا سيميوني؟ ساعة | تقرير في الجول
يوليان ناجسلمان.. هل يحافظ على قوة بايرن ميونيخ؟ ساعة | الدوري الألماني
مران الإسماعيلي - براون يركز على جملة فنية استعدادا لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل