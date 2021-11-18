ماهر لا يحسن الترحيب بـ عبد العال.. فيوتشر يقسو على إيسترن كومباني برباعية

لم يراع علي ماهر بداية علاء عبد العال في الدوري لهذا الموسم، فرحب به بثلاثية قاسية.

فاز فيوتشر على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل عمر كمال عبد الواحد، وغنام محمد، ومروان محسن، وأحمد رفعت أهداف فيوتشر في اللقاء، فيما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند صفر من النقاط في المركز الأخير بعد الخسارة الرابعة على التوالي.

التشكيل

علاء عبد العال تولى تدريب إيسترن كومباني في أولى مبارياته خلفا لـ علاء نوح. وبدا عبد العال بـ عرفة السيد في الهجوم، فيما حرس عمرو حسام المرمى.

في الجهة الأخرى، بدأ مروان محسن كأساسي في هجوم فيوتشر، فيما بدأ أحمد رفعت، ومصطفى البدري، ومحمد فاروق تحت المهاجم.

وصف المباراة

فيوتشر بدأ المباراة بقوة. وكان الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الخامسة. عرضية من الجهة اليسرى يخرجها الدفاع وترتد إلى عمر كمال الذي يستلم الكرة ويسدد صاروخ في المرمى.

واستمر ضغط فيوتشر في الدقيقة الثامنة بعرضية من أحمد رفعت، قابلها مروان محسن برأسية، وتصدى لها عمرو حسام إلى ركنية.

محمد فاروق استلم الكرة في الدقيقة العاشرة على حدود منطقة الجزاء، ثم مرر إلى غنام محمد الذي سدد بجانب القائم بقليل.

وفي الدقيقة الـ16 ضبط غنام محمد تسديداته، فسجل الثاني. عرضية من جوزيف نجويم، قابلها غنام محمد بتصويبة راائعة في المرمى مسجلا الثاني.

فيوتشر قضى على المباراة تماما في الدقيقة الـ22 بهدف ثالث. عرضية من جوزيف نجويم، قابلها مروان محسن بلمسة في المرمى.

علاء عبد العال تدخل هنا لإنقاذ الموقف. شارك محمد حسن، وأحمد متعب بالدقيقة الـ 33 بدلا من كمال أبو الفتوح، وبنيامين أفوتو.

وبعد فترة هدوء، عاد رفعت لتشكيل الخطورة، مر بمهارة فائقة ويسدد لكن عمرو حسام يتصدى للكرة.

ورفعت مرر بينية جديدة في الدقيقة الـ44 إلى مصطفى البدري الذي انفرد وسدد فوق المرمى.

أما إيسترن كومباني فحاول في الدقيقة الـ46 بتصويبة من محمد عصام فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية.

الشوط الثاني

علاء عبد العال بدأ الشوط الثاني بتبديل جديد. شارك صلاح عاشور بدلا من محمد عصام.

ورد علي ماهر في الدقيقة الـ54 بدخول أيمن الصفاقسي بدلا من مصطفى البدري.

فيوتشر سجل الرابع في الدقيقة الـ58 من انفراد لـ رفعت الذي مرر إلى البديل أيمن الصفاقسي، والذي سجلها في المرمى، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ألغى الهدف بداع التسلل.

علاء عبد العال تدخل مجددا في الدقيقة الـ61 بدخول أحمد موكشا بدلا من أحمد تمساح.

وكاد صلاح عاشور يقلص النتيجة في الدقيقة الـ67 بعد مراوغة جميلة ثم تصويبة، تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش".

ورد فيوتشر في الدقيقة الـ68 بكرة وصلت إلى رفعت داخل الست ياردات، لكنه أهدرها.

علي ماهر تدخل مجددا في الدقيقة الـ77 بدخول عربي بدر بدلا من محمد فاروق.

وقلص إيسترن كومباني الفارق في الدقيقة الـ80. تمريرة خاطئة من جنش فضغط صلاح عاشور بشكل رائع واستخلص الكرة ثم مرر إلى محمد حسن يسار منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت أقصى يسار المرمى.

هنا دفع عبد العال بـ ستيفان ساي بدلا من صابر الشيمي في الدقيقة الـ82.

البديل ساي سدد في الدقيقة الـ84 من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات فريق فيوتشر وسط مطالبات بركلة جزاء من لاعبي إيسترن كومباني وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

وكانت آخر تبديلات فيوتشر بالدقيقة الـ87 بدخول ناصر ماهر بدلا من عمر كمال عبد الواحد.

ورفض أحمد رفعت إنهاء اللقاء دون التوقيع على الهدف الرابع بنفسه. الصفاقسي انفرد وسدد، لكن عمرو حسام تصدى لها وارتدت إلى الصفاقسي مجددا، والذي مرر الكرة إلى رفعت الذي سجل في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند صفر من النقاط في المركز الأخير بعد الخسارة الرابعة على التوالي.