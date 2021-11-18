انتهت في الدوري - الاتحاد (1) (0) الجونة.. وكليوباترا (1) (0) البنك الأهلي

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

تابع مباشرة مباراتين اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي.

المباراتان تنطلقان الساعة 8 مساء.

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الاتحاد السكندري × الجونة

انتهت

ق 72: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من خالد الغندور يتصدى لها إسلام طارق.

ق 65: جوووول أوووول للاتحاد من ضربة مزدوجة من خالد الغندور بعد عرضية من هشام صلاح.

ق 63: عرضية من صبري رحيل ورأسية من السيد سالم من داخل الست ياردات مهدرا فرصة تسجيل محققة للاتحاد

ق 52: عبد المنصف يتألق ويمنع نور السيد من تسجيل ركلة الجزاء.

ق 50: ركلة جزاء للجونة بعد العودة لتقنية الفيديو على محمد عبد المنصف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: عرضية في عمق دفاع الجونة ورأسية متقنة من فوزي الحناوي ترتطم بعارضة إسلام طارق.

ق 13: إصابة قوية للؤي وائل مدافع الجونة عقب تدخل ثنائي مع مابولولو مهاجم الاتحاد، وخروجه على نقالة.

بداية اللقاء

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سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي

نهاية اللقاء

ق 66: ركلة حرة للبنك الأهلي نفذها محمد هلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد ياسين براسية مرت بعيدة عن المرمى.

ق 51: شادي حسين راوغ الحارس محمود الزنفلي بشكل رائع ثم سدد كرة أبعدها المدافع إيزاكو ياكوبو قبل أن تمر إلى الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تمريرة ثنائية بين شادي حسين ومحمد إبراهيم يسددها الأخير في الزاوية اليسرى معلنا الأول لسيراميكا.

ق 27: تسديدة قوية من موسى دياوارا يبعدها عامر عامر إلى ركنية.

بداية اللقاء

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