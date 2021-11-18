انتهت في الدوري - الاتحاد (1) (0) الجونة.. وكليوباترا (1) (0) البنك الأهلي

تابع مباشرة مباراتين اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي.

المباراتان تنطلقان الساعة 8 مساء.

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الاتحاد السكندري × الجونة

انتهت

ق 72: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من خالد الغندور يتصدى لها إسلام طارق.

ق 65: جوووول أوووول للاتحاد من ضربة مزدوجة من خالد الغندور بعد عرضية من هشام صلاح.

ق 63: عرضية من صبري رحيل ورأسية من السيد سالم من داخل الست ياردات مهدرا فرصة تسجيل محققة للاتحاد

ق 52: عبد المنصف يتألق ويمنع نور السيد من تسجيل ركلة الجزاء.

ق 50: ركلة جزاء للجونة بعد العودة لتقنية الفيديو على محمد عبد المنصف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: عرضية في عمق دفاع الجونة ورأسية متقنة من فوزي الحناوي ترتطم بعارضة إسلام طارق.

ق 13: إصابة قوية للؤي وائل مدافع الجونة عقب تدخل ثنائي مع مابولولو مهاجم الاتحاد، وخروجه على نقالة.

بداية اللقاء

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سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي

نهاية اللقاء

ق 66: ركلة حرة للبنك الأهلي نفذها محمد هلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد ياسين براسية مرت بعيدة عن المرمى.

ق 51: شادي حسين راوغ الحارس محمود الزنفلي بشكل رائع ثم سدد كرة أبعدها المدافع إيزاكو ياكوبو قبل أن تمر إلى الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تمريرة ثنائية بين شادي حسين ومحمد إبراهيم يسددها الأخير في الزاوية اليسرى معلنا الأول لسيراميكا.

ق 27: تسديدة قوية من موسى دياوارا يبعدها عامر عامر إلى ركنية.

بداية اللقاء

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