انتهت في الدوري - الاتحاد (1) (0) الجونة.. وكليوباترا (1) (0) البنك الأهلي
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 19:45
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراتين اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي.
المباراتان تنطلقان الساعة 8 مساء.
--
الاتحاد السكندري × الجونة
انتهت
ق 72: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من خالد الغندور يتصدى لها إسلام طارق.
ق 65: جوووول أوووول للاتحاد من ضربة مزدوجة من خالد الغندور بعد عرضية من هشام صلاح.
ق 63: عرضية من صبري رحيل ورأسية من السيد سالم من داخل الست ياردات مهدرا فرصة تسجيل محققة للاتحاد
ق 52: عبد المنصف يتألق ويمنع نور السيد من تسجيل ركلة الجزاء.
ق 50: ركلة جزاء للجونة بعد العودة لتقنية الفيديو على محمد عبد المنصف.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 20: عرضية في عمق دفاع الجونة ورأسية متقنة من فوزي الحناوي ترتطم بعارضة إسلام طارق.
ق 13: إصابة قوية للؤي وائل مدافع الجونة عقب تدخل ثنائي مع مابولولو مهاجم الاتحاد، وخروجه على نقالة.
بداية اللقاء
اضغط هنا لتتابع مباراة الاتحاد والجونة دقيقة بدقيقة
--
سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي
نهاية اللقاء
ق 66: ركلة حرة للبنك الأهلي نفذها محمد هلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد ياسين براسية مرت بعيدة عن المرمى.
ق 51: شادي حسين راوغ الحارس محمود الزنفلي بشكل رائع ثم سدد كرة أبعدها المدافع إيزاكو ياكوبو قبل أن تمر إلى الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: تمريرة ثنائية بين شادي حسين ومحمد إبراهيم يسددها الأخير في الزاوية اليسرى معلنا الأول لسيراميكا.
ق 27: تسديدة قوية من موسى دياوارا يبعدها عامر عامر إلى ركنية.
بداية اللقاء
اضغط هنا لتتابع مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي دقيقة بدقيقة