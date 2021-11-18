التشكيل - مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. وهلال على دكة البنك الأهلي

مباشر في الدوري - الاتحاد (0) (0) الجونة وكليوباترا (0) (0) البنك الأهلي.. العارضة تمنع الهدف الأول

ماهر لا يحسن الترحيب بـ عبد العال.. فيوتشر يقسو على إيسترن كومباني برباعية

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تشكيل الاتحاد والجونة - "ميسي" على مقاعد البدلاء.. وساليفو ورقة حسام حسن الجديدة

تامر مصطفى: لم نتأثر بالتوقف الدولي.. لكننا نحتاج للتجانس