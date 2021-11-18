التشكيل - مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. وهلال على دكة البنك الأهلي
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 19:23
كتب : FilGoal
أعلن هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حارس المرمى: عامر عامر
الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - أحمد محسن
وسط الملعب: محمد حسن - كوامي بونسو - شادي حسين - محمد إبراهيم - بلال السعيداني
الهجوم: باسم مرسي
فيما جاء تشكيل البنك الأهلي بقيادة خالد جلال كالتالي:
حارس المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد دبش - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين
وسط الملعب: محمد فتحي - محمود سيد - محمد بسيوني - أحمد سعيد - موسى دياوارا
الهجوم: فادي فريد
ويتواجد محمد هلال نجم البنك الأهلي على مقاعد البدلاء.
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