تشكيل الاتحاد والجونة - "ميسي" على مقاعد البدلاء.. وساليفو ورقة حسام حسن الجديدة
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 19:15
كتب : FilGoal
أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
خط الدفاع: كريم الديب - السيد سالم – مروان عطية – صبري رحيل
خط الوسط: خالد الغندور – فوزي الحناوي – أحمد نبيل مانجا - هشام صلاح – مورو ساليفو
خط الهجوم: كريستوفر موبولولو
فيما ضمت قائمة البدلاء كل من: أحمد يحيى – محمد عبد السلام – أحمد عادل "ميسي" – كريم ممدوح – أحمد علي – بنجامين بواتينج – سعيدو سمبوري –عبد الغني محمد – محمد الصافي
أما عن تشكيل الجونة فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: إسلام طارق
خط الدفاع: محمد عبد الجواد – محمود الجزار – لؤي وائل – عمرو سعداوي
خط الوسط: نور السيد – ناصر ناصر – إسلام محارب
خط الهجوم: إسلام عبد النعيم – خالد قمر – إسلام رشدي
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد – عموري – كريم طارق – أحمد عامر – عمرو بركات – شيميلس بيكلي – محمد نجيب – أحمد صافي – حسام غانم
ويملك الاتحاد السكندري 4 نقاط من أول 3 جولات، وهو نفس رصيد الجونة أيضا.