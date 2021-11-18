تشكيل الاتحاد والجونة - "ميسي" على مقاعد البدلاء.. وساليفو ورقة حسام حسن الجديدة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة والاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: كريم الديب - السيد سالم – مروان عطية – صبري رحيل

خط الوسط: خالد الغندور – فوزي الحناوي – أحمد نبيل مانجا - هشام صلاح – مورو ساليفو

خط الهجوم: كريستوفر موبولولو

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من: أحمد يحيى – محمد عبد السلام – أحمد عادل "ميسي" – كريم ممدوح – أحمد علي – بنجامين بواتينج – سعيدو سمبوري –عبد الغني محمد – محمد الصافي

أما عن تشكيل الجونة فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: محمد عبد الجواد – محمود الجزار – لؤي وائل – عمرو سعداوي

خط الوسط: نور السيد – ناصر ناصر – إسلام محارب

خط الهجوم: إسلام عبد النعيم – خالد قمر – إسلام رشدي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد – عموري – كريم طارق – أحمد عامر – عمرو بركات – شيميلس بيكلي – محمد نجيب – أحمد صافي – حسام غانم

ويملك الاتحاد السكندري 4 نقاط من أول 3 جولات، وهو نفس رصيد الجونة أيضا.

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