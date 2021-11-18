فان برونكهورست يخلف جيرارد في رينجرز

أعلن نادي رينجرز الاسكتلندي اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكوهورست.

وبذلك يعود فان برونكهورست (46 عاما) للتدريب بعد 11 شهرا، منذ رحل عن جوانزو الصيني في ديسمبر الماضي.

وكشف رينجرز أن فان برونكهورست سيكون المدرب الـ17 في تاريخ النادي وأنه سيبدأ مهام عمله فور حصوله على تصريح العمل.

وأعرب برونكهورست عن سعادته بالمنصب قائلا في تويتر:"سعيد جدا وفخور للعودة لرينجرز، لا أطيق صبرا مقابلتكم جميعا".

I am very excited and proud to be returning to Rangers as the club’s new manager. I can’t wait to meet all of you! pic.twitter.com/6qdJVbGBjn — Gio van Bronckhorst (@The_real_Gio) November 18, 2021

وقاد فان برونكهورست نادي فاينورد الهولندي من 2015 إلى 2019 وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

وسيخلف فان برونكهورست المدرب جيرارد الذي ترك رينجرز ليقود أستون فيلا الإنجليزي.

ولعب فان برونكهورست لأندية فاينورد ورينجرز وأرسنال وبرشلونة واعتزل بعد احتلاله لوصافة كأس العالم 2010.

ومثل فان برونكهورست منتخب هولندا في 106 مباريات وسجل 6 أهداف.