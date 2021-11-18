أيقونة بريطانيا: محمد صلاح أفضل رياضي في ليفربول

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

يرى مو فرح أيقونة بريطانيا في العدو الطويل، المتوج بالميدالية الذهبية في سباق 5 آلاف متر و10 آلاف متر في أولمبياد 2012 و2016، أن النجم محمد صلاح هو أفضل رياضي في نادي ليفربول.

وقال فرح في التدوين الصوتي Seaman Says:"أحب محمد صلاح".

وأضاف "صلاح تحول من لاعب عادي في تشيلسي إلى نجم وضع بصمته مع ليفربول، تحديدا العام الماضي والحالي، أمر مذهل".

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واستمر "كرياضي ترى ذلك، كان لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم غير الفريق ووصل إلى مستوى آخر، هذا أكثر ما أبهرني".

وقضى صلاح عاما للنسيان في تشيلسي قبل أن يتألق في الملاعب الإيطالية مع فيورنتينا وروما.

ثم بدأ حقبة استثنائية مع ليفربول في موسم 2017-2018.

مع ليفربول توج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ونال لقب هداف البطولة مرتين وحصل على جائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018.

ووصل صلاح (29 عاما) إلى 107 أهداف في الدوري الإنجليزي كأكثر لاعب إفريقي أحرز أهدافا في تاريخ البطولة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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