"من أجل الملايين الذين يريدون العمل في كرة القدم".. زد يشارك في النسخة الأولى لـ Football Expo

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

نجوم كرة القدم يحضرون إعلان شراكة زد وFootball Expo

أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي -أحد الكيانات الرياضية الخاصة الرائدة في مصر بمجال الاستثمار الرياضي - المشاركة في "إكسبو كرة القدم"، والذي يعقد لأول مرة بمصر يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، بالحرم اليوناني Greek Campus في الجامعة الامريكية بمنطقة وسط البلد.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة زد للاستثمار الرياضي على دعم أي جهود لتطوير الرياضة المصرية تزامنًا مع رؤية مصر 2030، ومنح الفرص لاكتشاف المواهب الرياضية وتطوير مستواها لتأهيلها للاحتراف الخارجي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الأربعاء بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، حضره كلاً من؛ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي ، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الفنيين لنادي زد أحمد حسام (ميدو) وأحمد حسن وحازم إمام ومحمد زيدان، كما شارك بالمؤتمر أحمد عبدون رئيس مجلس Football Expo ، وأحمد عز رئيس تحرير موقع FilGoal.com -الشريك الاستراتيجي للحدث.

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ومن المقرر أن يشارك مسئولوا شركة زد للاستثمار الرياضي كمتحدثين رئيسين خلال جلستين بحدث إكسبو كرة القدم، أحدهما ستناقش كيفية صناعة محمد صلاح الجديد من خلال الاستثمار في الشباب واستراتيجية شركة زد في الاستثمار في الشباب لتطوير الرياضة المصرية .

وفي ذلك الإطار صرح هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي:"تحرص زد على المشاركة في معرض إكسبو كرة القدم ، نظرًا لأهمية المعرض في جمع خبراء من مختلف التخصصات المتعلقة بصناعة كرة القدم لطرح الفرص الاستثمارية المتنوعة بهذه الصناعة، وأبرز التحديات التي تواجهها والتوصيات بشأنها، وهو ما يمهد الطريق للراغبين في الاستثمار الرياضي في مصر"، مضيفًا :"هناك نشاط ملحوظ في ضخ استثمارات جديدة بالرياضة خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يقدم المعرض خطة واضحة بالفرص الاستثمارية للمهتمين بصناعة كرة القدم في مصر".

من جهته قال سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي:"لعبة كرة القدم أصبحت صناعة ضخمة يستثمر بها ملايين الدولارات سنويًا سواء في عقود اللاعبين أو الرعاية أو الأمور الأخرى المتعلقة بالصناعة، كما أنه من خلال حدث "إكسبو كرة القدم" سنتيح للكوادر الشابة فرصة التعرف على المجالات المختلفة مثل التحكيم الرياضي والإعلام الرياضي وتحليل الأداء. وحان الوقت لمصر أن تشارك بنسبة أكبر في هذه الصناعة من خلال إتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات ضخمة تسهم في تطوير الرياضة المصرية".

وصرح أحمد عبدون رئيس مجلس إدارة Football Expo سيقدم لمحبي كرة القدم، الراغبين في احتراف العمل بها الطريق لكيفية دراسة صناعة كرة القدم، وأبرز المجالات المتاحة للعمل بها والمهن المختلفة التي يمكن من خلاله تحويله حبه وشغفه لكرة القدم إلى مهنة حقيقية يمكنهم من خلالها جني الربح، مضيفًا كما سيقدم الحدث الكروي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مقترحات لكيفية تحويل كرة القدم إلى صناعة مربحة لجذب استثمارات أجنبية لمصر مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال جذب السياحة وتطوير البنية التحتية ومستشفيات على مستوى عالمي.

الآن، ادخل على هذا الرابط لحجز تذكرتك للحدث الذي يقام يومي 26 و27 نوفمبر في الحرم اليوناني GrEEK CAMPUS بوسط المدينة.

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