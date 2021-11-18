تامر مصطفى: لم نتأثر بالتوقف الدولي.. لكننا نحتاج للتجانس

يرى تامر مصطفى محمد نادي مصر للمقاصة بأن فريقه مازال بحاجة للتجانس رغم رضاه عن الأداء.

مصر للمقاصة خسر أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، ليحقق أبناء مجدي عبد العاطي الفوز الأول لهم في الدوري الممتاز.

وقال تامر مصطفى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "فريقنا أدى بشكل جيد خلال الشوط الاول من المباراة رغم الهدف المبكر الذي سكن مرمانا".

وأضاف "راضي عن أداء اللاعبين، وسنعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة. فريقنا من الدرجة الثانية وناشئين النادي".

تامر مصطفى أتبع "فترة التوقف لم تؤثر بالسلب، ولكن الفريق يحتاج وقت كبير من أجل التجانس، ونحن لا نمتلك عامل الوقت رغم أدائنا الجيد خلال الثلاث مباريات الماضية".

وأتم "فريق فاركو كان الأفضل على المستويين الفني والبدني خلال اللقاء".

ويحتل مصر للمقاصة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط.