مجدي عبد العاطي بعد الفوز الأول: لم نستحق 3 هزائم.. والطرد جعلنا نبذل المزيد

أعرب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو عن سعادته بالفوز على مصر للمقاصة بهدفين دون رد، وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اجتهدنا في المباريات الثلاث الماضية ولم نكن نستحق الخسارة، على الأقل كنا نستحق الحصول على نقطتين ولكن التوفيق كان غائبا عن الفريق".

وأضاف "تعاملنا خلال الفترة الماضية مع الأخطاء، خاصة تذبذب أداء الفريق خلال الشوط الثاني".

وأوضح "حالة الطرد التي تعرض لها لاعبنا محمود عماد جعلت اللاعبين يبذلون جهدا أكبر، وخرجنا بمكاسب عديدة من هذه المباراة".

وتابع "الفوز بمباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث بداية جيدة للفريق على طريق تحقيق المركز الذي نتمناه".

واختتم عبد العاطي "تذبذب أداء الفريق في الشوط الثاني كان ذهنيا وليس بدنيا، خاصة عندما نستقبل أهداف لأننا نضغط الفرق حتى النهاية".

ورفع فاركو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا، بعد 3 هزائم متتالية في بداية الموسم.