من أجل نتائج أفضل.. محافظ الإسماعيلية يجتمع بلاعبي الإسماعيلي

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 17:49

كتب : ياسر الشريف

زيارة محافظ الإسماعيلية

عقد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة اجتماعا مع لاعبي الإسماعيلي والجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي.

وشهد الاجتماع تواجد عدد من أعضاء مجلس الهيئة البرلمانية على رأسهم النائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ وآمال رزق الله ومحمد طلبة عضوي مجلس النواب.

وجاءت زيارة المحافظ لحث اللاعبين على بذل قصارى الجهد والعرق والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الانتصارات اعتبارا من لقاء الزمالك غدا -الجمعة- ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز، وذلك لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول المسابقة.

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وطالب محافظ الإسماعيلية لاعبي الدراويش باستعادة طريقة اللعب المعروفة والممتعة للجماهير مع تحقيق نتائج جيدة للاستفاقة من سلسلة غياب الانتصارات خلال الجولات الثلاث الماضية.

وأكد بشارة ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين لتعديل مسار النتائج خصوصا مع عودة الحضور الجماهيري بشكل تدريجي وهو ما يمثل عامل تحفيزي مضاعف مقارنة بأندية الشركات والأندية غير الجماهيرية.

من جانبهم تعهد اللاعبون بتقديم أقصى ما لديهم في الملعب، مؤكدين أنه لا بديل عن الفوز في اللقاءات المقبلة، في ظل الدعم الكامل من مجلس الإدارة والمحافظ وأعضاء مجلس الشعب.

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