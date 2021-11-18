مران الأهلي - انضمام الدوليين واستشفاء لـ علي معلول
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 17:47
كتب : حسام نور الدين
عاد اللاعبون الدوليون للمشاركة في مران الأهلي اليوم الخميس.
علي معلول
النادي : الأهلي
وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف وأكرم توفيق وعلي معلول ولويس ميكيسون وبيرسي تاو وبدر بانون وأليو ديانج.
وخاض التونسي معلول تدريبات استشفائية في الجيم وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جاهزية اللاعب فنيا وبدنيا.
ويستضيف الأهلي فريق المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويتصدر الفريق ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بعد 3 انتصارات.
وبعد لقاء المقاولون سيحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين.
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