مينجويزا: لاعبو برشلونة كانوا غير سعداء مع كومان.. تشافي يملك أفكار واضحة

أبدى أوسكار مينجويزا مدافع برشلونة اعتقاده أن تعاقد النادي مع تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق كان القرار الصائب، حيث أقر بأن اللاعبين لم يكونوا سعداء تحت قيادة المدرب السابق رونالد كومان.

وقال مينجويزا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "غرفة الملابس كانت بحاجة إلى التغيير. الأجواء التي نحتاج إليها لم يكن لها وجود".

وأضاف "اللاعبون لم يكونوا سعداء، وحين لا تسير الأمور بالشكل الصحيح تصبح بحاجة لتغيير في المشهد. أنا واثق أننا سنؤدي بصورة جيدة للغاية مع تشافي. الكل يؤمن بما يقوله وهذا مهم للغاية".

وأوضح "نحن نتدرب بأقصى حدة وضغط. الآن لدينا أفكار واضحة ونحن نعمل عليها لتحقيق أهدافنا".

وعن مباراة الدربي ضد إسبانيول قال مينجويزا: "إنها مباراة يمكنها مساعدتنا في تغيير الوضع الحالي، ويمكنها أن تصبح نقطة تحول. يجب أن نظهر أننا نسعى للألقاب وأننا لسنا فريقا ضعيفا".

وأعلن برشلونة إقالة كومان في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي عقب الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف نظيف، والتي تلت خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن تشافي هيرنانديز كان مدرب السد القطري منذ 2019 وحتى الإعلان عن توليه لقيادة برشلونة قبل التوقف الدولي الأخير، ويستعد لخوض مباراته الأولى يوم السبت القادم ضد إسبانيول.