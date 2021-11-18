ماركا: سيرخيو راموس قد يشارك ضد نانت
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 17:32
كتب : FilGoal
قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المدافع المخضرم سيرخيو راموس قد يظهر لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان يوم السبت ضد نانت في الدوري الفرنسي.
سيرخيو راموس
النادي : باريس سان جيرمان
ولم يلعب راموس (35 عاما) أي دقيقة مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.
عانى اللاعب الإسباني من إصابة عضلية أخرت ظهوره بقميص باريس.
وكتبت ماركا وفقا لمصادر في النادي أن راموس أكمل المران الجماعي للفريق وبات جاهزا للمشاركة.
وذكرت تقارير أن باريس يفكر في الاستغناء عن راموس في ظل إصابته "المزمنة".
لكن شقيقه ووكيل أعماله نفى ذلك قائلا إن راموس لن يترك النادي.
وانتقل راموس لباريس مجانا بعقد يمتد إلى 2023.
اللاعب المخضرم رحل عن ريال مدريد بعدما أمضى في النادي العريق 16 موسما.
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