ماركا: سيرخيو راموس قد يشارك ضد نانت

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المدافع المخضرم سيرخيو راموس قد يظهر لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان يوم السبت ضد نانت في الدوري الفرنسي.

ولم يلعب راموس (35 عاما) أي دقيقة مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

عانى اللاعب الإسباني من إصابة عضلية أخرت ظهوره بقميص باريس.

وكتبت ماركا وفقا لمصادر في النادي أن راموس أكمل المران الجماعي للفريق وبات جاهزا للمشاركة.

وذكرت تقارير أن باريس يفكر في الاستغناء عن راموس في ظل إصابته "المزمنة".

لكن شقيقه ووكيل أعماله نفى ذلك قائلا إن راموس لن يترك النادي.

وانتقل راموس لباريس مجانا بعقد يمتد إلى 2023.

اللاعب المخضرم رحل عن ريال مدريد بعدما أمضى في النادي العريق 16 موسما.