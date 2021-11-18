ماركا: سيرخيو راموس قد يشارك ضد نانت

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المدافع المخضرم سيرخيو راموس قد يظهر لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان يوم السبت ضد نانت في الدوري الفرنسي.

ولم يلعب راموس (35 عاما) أي دقيقة مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

عانى اللاعب الإسباني من إصابة عضلية أخرت ظهوره بقميص باريس.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية – حرس الحدود يعتلي الصدارة.. وفوز بلدية المحلة فاركو يهزم مصر للمقاصة ويحقق انتصاره الأول في الدوري المصري مدرب البرتغال: سأستقيل إن لم نتأهل لـ كأس العالم

وكتبت ماركا وفقا لمصادر في النادي أن راموس أكمل المران الجماعي للفريق وبات جاهزا للمشاركة.

وذكرت تقارير أن باريس يفكر في الاستغناء عن راموس في ظل إصابته "المزمنة".

لكن شقيقه ووكيل أعماله نفى ذلك قائلا إن راموس لن يترك النادي.

وانتقل راموس لباريس مجانا بعقد يمتد إلى 2023.

اللاعب المخضرم رحل عن ريال مدريد بعدما أمضى في النادي العريق 16 موسما.

باريس سان جيرمان سيرخيو راموس
نرشح لكم
ماركا: سيرخيو راموس قد يشارك ضد نانت تقارير: أبيدال متورط في قضية الاعتداء على الحمراوي مبابي يجيب على تكهنات مستقبله.. ويعلق على شراكته مع جريزمان وبنزيمة محامي ديالو ينفي التهم و"التمثيل الدرامي المصطنع" في قضية حمراوي القبض على لاعبة سان جيرمان عقب محاولة الاعتداء على زميلتها "للقضاء على المنافسة بينهما" بعد غياب.. راموس يشارك في مران سان جيرمان الجماعي
أخر الأخبار
مروان حمدي وزيزو على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022 5 ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة الحكام يكشف لـ في الجول مدة إيقاف حمدي فتحي 5 ساعة | الدوري المصري
الخسارة الثانية.. بايرن ميونيخ يسقط في دربي بافاريا على يد أوجسبورج 5 ساعة | الدوري الألماني
عماد النحاس: الأهلي حسم المباراة بتفاصيل صغيرة.. ولن أخوض في التحكيم 6 ساعة | الدوري المصري
موسيماني: تراجع المستوى طبيعي بعد التوقف الدولي 6 ساعة | الدوري المصري
أكرم توفيق: نقاتل لإسعاد جمهور الأهلي 6 ساعة | الدوري المصري
قمصان: طرد حمدي فتحي لم يزعجنا.. وكان يمكن تسهيل المباراة مبكرا 6 ساعة | الدوري المصري
ختام منافسات IRONMAN في سهل حشيش بحضور مصري بارز بالمراكز الأولى 7 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة