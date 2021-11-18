الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الثامنة

عزز محمد الدسوقي صدارة ترتيب هدافي مجموعة بحري لدوري الدرجة الثانية المصري، فيما واصل حسام باولو مطاردته.

يقدم لكم FilGoal.com ترتيب هدافي مجموعة بحري لدوري الدرجة الثانية المصري بعد نهاية اليوم الأول من أيام الجولة الثامنة.

محمد الدسوقي مهاجم صيد المحلة سجل هدفا، وعزز صدارته للترتيب برصيد 5 أهداف.

وواصل حسام باولو مهاجم بايونيرز مطاردته بهدف ثان، سجله في مرمى المصري بالسلوم والفوز بهدفين.

ويشترك العديد من اللاعبين في المركز الثالث برصيد 3 أهداف، على رأسهم سعيد مراد لاعب صيد المحلة، وعادل فكري لاعب دكرنس، وجابر سالم لاعب المصري بالسلوم.

وجاء ترتيب الهدافين حتى الآن كالتالي: