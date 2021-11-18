الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثامنة
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 18:12
كتب : رضا السنباطي
انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الثامنة لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري.
حرس الحدود اعتلى صدارة الترتيب، فيما يمتلك الأوليمبي فرصة العودة للمركز الأول بحالة الفوز.
يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب الجولة الثامنة للجولة الثامنة من مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري.
-حرس الحدود فاز على أبو قير للأسمدة 2-0.
-بلدية المحلة فاز على صيد المحلة 2-1.
-الزرقا تعادل مع الرجاء 0-0.
-بايونيرز فاز على المصري بالسلوم 2-0.
-الحمام تعادل مع دكرنس 0-0.
نتائج الجولة جعلت حرس الحدود يعتلي الصدارة.
وجاء الترتيب كالتالي:
1-حرس الحدود: 17 نقطة.
2-الأوليمبي: 15 نقطة.
3-بلدية المحلة: 14 نقطة.
4-دكرنس: 13 نقطة.
5-سبورتنج: 11 نقطة.
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