في الدرجة الثانية – حرس الحدود يعتلي الصدارة.. وفوز بلدية المحلة

اعتلى حرس الحدود صدارة ترتيب مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري، فيما انتصر بلدية المحلة بالدربي على صيد المحلة.

أقيمت اليوم الخميس، 5 مباريات من الجولة الثامنة لبطولة دوري الدرجة الثانية المصري.

حرس الحدود فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمد رضا، ومصطفى صبحي.

الفوز رفع رصيد حرس الحدود إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند 9 نقاط في المركز التاسع.

وفاز بلدية المحلة على صيد المحلة بهدفين مقابل هدف. سجل كرية أشرف، والسيد أبو آمنة للبلدية، فيما سجل محمد الدسوقي هدف صيد المحلة الوحيد.

الفوز رفع رصيد البلدية إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد صيد المحلة عند 4 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير.

وفاز بايونيرز على المصري بالسلوم بهدفين دون رد، سجلهما محمود دعبسة

وأنتصر بايونيرز على المصري بالسلوم بهدفين دون رد سجلهما محمود دعبسة، وحسام باولو.

الفوز رفع رصيد بايونيرز إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد المصري بالسلوم عند 10 نقاط في المركز السابع.

وتعادل الزرقا مع دكرنس سلبيا، في مباراة خرج منها محمود السيد لاعب الرجاء مطرودا.

الحمام تعادل أيضا مع دكرنس بهدف لكل فريق. سجل عبد الله شيكا للحمام، وتعادل إبراهيم سليمان لـ دكرنس من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد الحمام إلى 5 نقاط في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد دكرنس إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

وستقام مباراة المنصورة مع كفر الشيخ مساء غد الجمعة، ومباراتي الأوليمبي مع المجد، ودمنهور مع سبورتينج يوم السبت.