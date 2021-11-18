فاركو يهزم مصر للمقاصة ويحقق انتصاره الأول في الدوري المصري

حقق فاركو انتصاره الأول في مسابقة الدوري المصري بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل على ملعب برج العرب.

وحقق فاركو نقاطه الثلاثة الأولى في المسابقة بعد فوزه ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وافتتح عبد الله بكري التسجيل في الدقيقة الرابعة قبل أن يقتل عمرو جمال اللقاء في الدقيقة 60.

ورفع فاركو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 4 نقاط في المركز العاشر.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الرابعة.

وارتطمت رأسية عمرو جمال في العارضة لتعود إلى وليد فرج الذي يمررها رأسية إلى عبد الله بكري الذي حولها داخل الشباك معلنا الهدف الأول المبكر.

وسعى مصر للمقاصة في إدراك التعادل لكن دون فائدة في النصف ساعة الأولى من المباراة.

وفي الدقيقة 31 اعترض لاعبو مصر للمقاصة على قرار حكم اللقاء وطالبوا بركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد رامي صبري مدافع فاركو.

وأمر حكم المباراة استئناف اللعب ليستمر تقدم فاركو بهدف دون مقابل.

وفي الدقيقة 41 لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو بعد تدخل مشترك بين لاعبي المقاصة وفاركو.

وبعد مراجعة الكرة أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة لمحمود عماد لاعب فاركو.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول فاركو تعزيز تقدمه بهدف جديد.

وفي الدقيقة 55 سجل عمرو جمال هدفا من صناعة محمد صبحي حارس مرمى فاركو لكن ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

وعزز عمرو جمال تقدم فاركو في الدقيقة 80 بعدما استقبل عرضية أرضية وسددها مباشرة داخل شباك مصر للمقاصة.

وحاول مصر للمقاصة في أخر عشر دقائق العودة لكن نجحت دفاعات فاركو في تأمين مرماها.

ويستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا مساء الأحد المقبل، بينما يستضيف مصر للمقاصة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الخامسة.