اتحاد الكرة يبحث مع كيروش استعدادات المنتخب لكأس العرب

عقد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس العرب.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر من فترة 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الجزائر والسودان ولبنان.

وبحث مجاهد بحضور محمد الشواربي عضو الاتحاد برنامج مشاركة المنتخب في كأس العرب بتنظيم الاتحاد الدولي "فيفا" مع كيروش.

وأعرب أحمد مجاهد على أن البطولة العربية خير إعداد لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في يناير.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في يناير المقبل، ويلعب منتخب مصر بكامل عناصره المحترفة.

ويغيب عدد كبير من المحترفين المصريين عن قائمة مصر في كأس العرب.