ناجلزمان يوضح موقف كيميتش بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

أوضح يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونخ أن لاعبه جوشوا كيميتش قد يغيب عن لقاء أوجسبورج بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ويلتقي بايرن مع مضيفه أوجسبورج يوم الجمعة في الجولة 12 من الدوري الألماني بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال ناجلزمان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع كيميش. لقد كان على اتصال بشخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا".

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وأضاف "لم يتم تأكيد ذلك بعد، نحن في انتظار نتيجة المسحة الخاصة به".

الشهر الماضي، تسببت تصريحات كيميتش عن عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا في جدل واسع بألمانيا، فقد أعرب عن تخوفه بشأن الآثار المحتملة للتطعيم على المدى الطويل، في الوقت نفسه لم يستبعد أن يتلقى التطعيم في المستقبل.

وتابع ناجلزمان "نيكلاس زولي يكان يعاني من أعراض خفيفة، مثلما حدث معي. سينهي فترة العزلة بعد 14 يومًا.

وأوضح "يعاني كينجسلي كومان من مشاكل عضلية طفيفة، لذا لن يشارك أمام أوجسبورج".

وأتم المدرب الشاب "الأمور تبدو جيدة بالنسبة لليون جوريتسكا، لم يعد لديه مشاكل الآن".

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