حوار في الجول - وليد هويدي يكشف قصة اكتشاف إيهاب جلال.. وكواليس صفقات الشحات وحفني

أسباب العودة لاسم هويدي. كيف اكتشفوا إيهاب جلال كمدرب؟ وكواليس صفقات مصر للمقاصة الكبرى.

أجرى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، حوارا مطولا مع FilGoal.com عن كافة كواليس النادي الفيومي.

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