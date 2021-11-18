حوار في الجول - وليد هويدي يكشف قصة اكتشاف إيهاب جلال.. وكواليس صفقات الشحات وحفني

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 15:55

كتب : حامد وجدي

إريك سيرجي - بيراميدز ومصر للمقاصة

أسباب العودة لاسم هويدي. كيف اكتشفوا إيهاب جلال كمدرب؟ وكواليس صفقات مصر للمقاصة الكبرى.

أجرى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، حوارا مطولا مع FilGoal.com عن كافة كواليس النادي الفيومي.

وليد هويدي يكشف سبب عودة مصر للمقاصة إلى اسم "هويدي"

وليد هويدي يكشف كواليس صفقات انتقال أحمد الشيخ وحسين الشحات من المقاصة

وليد هويدي: وقعنا مع أيمن حفني مقابل 100 ألف جنيه

وليد هويدي يرد على حقيقة تفضيل تقديم لاعبي مصر للمقاصة للأهلي عن الزمالك

وليد هويدي يكشف قصة اكتشاف إيهاب جلال مع تليفونات بني سويف

وليد هويدي: حسين الشحات أدخل 70 مليون جنيه لخزينة مصر للمقاصة

وليد هويدي: فكر ميدو كان أكبر من تنفيذه مع لاعبي المقاصة

الدوري المصري مصر للمقاصة وليد هويدي
نرشح لكم
حوار في الجول - وليد هويدي يكشف قصة اكتشاف إيهاب جلال.. وكواليس صفقات الشحات وحفني الزمالك: لدينا مشاكل بخلاف القضايا الدولية.. والعقوبة قد تصل إلى الدرجة الثانية مباشر في الدوري - فاركو (2)-(0) مصر للمقاصة.. جوووول عمرو جمال عضو الزمالك يجيب.. هل سيبقى كارتيرون مع رحيل اللجنة المؤقتة؟ الدرندلي: يتم تضخيم الأمور وهذا موقفي من مرتجي.. ورسالتي إلى الخطيب موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يبحث مع كيروش استعدادات المنتخب لكأس العرب 3 دقيقة | كأس العرب 2021
ناجلزمان يوضح موقف كيميتش بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا 14 دقيقة | الدوري الألماني
حوار في الجول - وليد هويدي يكشف قصة اكتشاف إيهاب جلال.. وكواليس صفقات الشحات وحفني 52 دقيقة | الدوري المصري
مدرب منتخب مصر السابق: صلاح لم يتدخل إطلاقا في اختيارات البدري ساعة | منتخب مصر
الزمالك: لدينا مشاكل بخلاف القضايا الدولية.. والعقوبة قد تصل إلى الدرجة الثانية ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - فاركو (2)-(0) مصر للمقاصة.. جوووول عمرو جمال 2 ساعة | الدوري المصري
عضو الزمالك يجيب.. هل سيبقى كارتيرون مع رحيل اللجنة المؤقتة؟ 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جيرارد الأول - عن طموحات فيلا والتفكير في خلافة كلوب ورسالة للاعبين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل