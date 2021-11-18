مدرب منتخب مصر السابق: صلاح لم يتدخل إطلاقا في اختيارات البدري

رد طارق مصطفى مدرب منتخب السابق على الأقاويل التي تحدثت عن تدخل محمد صلاح نجم ليفربول في اختيارات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.

وقال طارق مصطفى عبر قناة TEN: "الجهاز الفني بقيادة البدري عمل لمدة عامين، وبمنتهى الأمانة، لم يتدخل محمد صلاح في التشكيل الأساسي، إطلاقا".

وأضاف "هذا طبيعي، إذا حدث ذلك وأنا موجود، لحملت حقيبتي ورحلت".

وتابع "لقد حدث ذلك معي مع مدرب عملت معه في أحد الأندية، وقيل إن لاعب ما نريد إشراكه، لقد أبلغني مدير الكرة، وقلت له لن أقبل هذا بدون الرجوع للمدير الفني".

وأكمل "شخصية المدرب تفرض نفسها على الجميع، إذا كان مدرب بشخصية قوية، ويحترم نفسه، لن يسمح بذلك".

وواصل صاحب هدف مصر الأول في نهائي أمم إفريقيا 1998 "الأخذ برأي لاعب في اختيار التشكيل الأساسي، لا يحدث إلا إذا كان مدربا بلا قدرات وإمكانيات، ولديه مشاكل ثقة".

وأردف "المدربون الكبار يضعون نجم الفريق في مكانة مميزة، خاصة لاعب بحجم محمد صلاح بمعنى وضع اللاعب في حجمه الطبيعي، وليس الأخذ برأيه بشأن من يشارك أو لا".

وأشار "زين الدين زيدان أثناء قيادته لريال مدريد كان يبلغ كريستيانو رونالدو بوضعه على مقاعد البدلاء وتوقيت إشراكه".

وأتم "هل تريدون إقناعي بأن كارلوس كيروش لم يبلغ صلاح بالجلوس احتياطيا في المحاضرة قبل مباراة الجابون؟".