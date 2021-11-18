الزمالك: لدينا مشاكل بخلاف القضايا الدولية.. والعقوبة قد تصل إلى الدرجة الثانية

كشف طارق جبريل أمين صندوق اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن مشاكل أخرى تواجه النادي بخلاف القضايا الدولية المرفوعة من لاعبين سابقين.

وأوضح جبريل أن العقوبات تصاعدية من الاتحاد الدولي "فيفا" وبعد إيقاف القيد لفترتين بعد ذلك تكون ثلاث فترات إيقاف وخصم نقاط وأخيرا الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس2: "أنا بطبيعتي شخص متفائل لكن يجب على الجميع أن يتفهم الأمور صعبة جدا في النادي، يجب أن يقف الجميع معنا الجمهور وكل من هو داخل النادي أو خارجه".

وأضاف "المشكلة أن هناك بعض المنتمين لنادي الزمالك يصدرون لنا مشاكل، ولا نعلم هل نرد على المشكلة أو نحلها أم نبحث عن أموال لحل المشاكل الأخرى".

وكشف أمين صندوق الزمالك "الجميع يتحدث عن القضايا الدولية، لذلك كان علينا إيضاح الأمور للجماهير فهناك من كان يتهمنا بالتقصير في عدم تجديد لاعب أو رحيل آخر".

وأوضح طارق جبريل "إذا كان تم دفع نصف الغرامات الموقعة فقط على مستحقات لاعبي كرة القدم واليد وغيرهم كانت الأمور ستكون فقط".

وشدد "لدينا مشاكل أخرى ولكن التركيز على القضايا الدولية لأن عقوباتها صعبة جدا، قد تصل إلى ثلاث فترات بدون قيد بالإضافة لخصم نقاط وبعد ذلك الهبوط إلى الدرجة الثانية لأن العقوبات تصاعدية".

وواصل "ما نوعد به جمهور الزمالك والمنتمين له أننا سنبذل أقصى جهد ممكن لحل المشاكل".

وبالحديث عن تجديد تعاقد الثنائي عبد الله جمعة وإمام عاشور قال: "نحارب حتى أخر دقيقة وأخر وقت لتواجدنا، ربنا يعلم ما نفعله حتى تسير الأمور بشكل طبيعي".

وتابع "كان هناك تفاهم كبير بيننا وبين إمام عاشور وعبد الله جمعة قبل تجديد التعاقد".

واختتم تصريحاته "اشتراط عبد الله جمعة الحصول على مقدم التعاقد؟ الطبيعي أن أي لاعب سيجدد سيحصل على نسبة من الأموال وفي الحقيقة لم يبالغ أي منهما في طلباته".