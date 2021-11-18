عضو الزمالك يجيب.. هل سيبقى كارتيرون مع رحيل اللجنة المؤقتة؟

تحدث حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك عن موقف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وعدم شعور المدرب الفرنسي بالاستقرار في الفترة الحالية.

ورد المندوه على سؤاله هل كارتيرون مستمر؟ بقوله "إن شاء الله كارتيرون مستمر مع الزمالك".

وأضاف في تصريحات لقناة TEN "نحاول فصل فريق الكرة عن أي مشهد فيه مشكلة، رغم صعوبة ذلك".

وتابع "المشكلة أن المدرب الفرنسي يريد الشعور بالاستقرار.. مثلا يريد التجديد لبعض اللاعبين، ولكنه بالتأكيد يفكر ماذا سيحدث إذا رحلت اللجنة الحالية".

وأكمل "الفترة الانتقالية ما قبل الانتخابات وبعدها، تشهد شيء من التوتر والقلق، ويحدث معها تأجيل بعض الموضوعات، وهو ما يسبب الشعور بعدم الاستقرار".

وشدد المندوه "فريق الكرة وكارتيرون بعيد جدا عن أي حالة من عدم الاستقرار".

واستمر "نريد التركيز هذا الموسم في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، هذه رسالة مهمة يجب أن يعرفها الجميع، بألا يأتي أحد ليخلق مشكلة ويتسبب في خراب النادي بل يبني ويعمر، لا نريد توتر الأجواء حتى لا يتضرر الزمالك وجماهيره".

وأردف "كارتيرون وحسين لبيب رئيس النادي يتشاوران بشأن ملف المدرب المصري المساعد، الأمر يحتاج لاتفاق بين الطرفين".

وأتم "خماسية الأهلي لن تؤثر على مسيرة الزمالك على الإطلاق، فالأهلي فاز في مباراة الموسم الماضي، وفزنا بالدوري رغم الأزمة المالية".