رينار: السعودية تشارك بمنتخب الشباب في كأس العرب.. ومساعدي المدير الفني

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 13:32

كتب : FilGoal

هيرفي رينار

أعلن إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية عدم مشاركة المنتخب الأول في منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال رينار في مؤتمر صحفي بثه موقع المنتخب السعودي: "لن نشارك بالمنتخب الأول في كأس العرب".

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وأضاف "سنشارك بلاعبين من شباب مواليد 1999 فأعلى وأغلبهم من المنتخب الأولمبي".

وكشف رينار "مساعدي لوران بونادي هو من سيتولى القيادة الفنية للفريق في كأس العرب".

واختتم رينار تصريحاته "الجهاز الفني للمنتخب الأول هو من اختار اللاعبين ولكننا على تواصل مستمر مع جهاز المنتخب الأولمبي".

وتقع السعودية في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات المغرب والأردن وفلسطين.

ويشارك منتخب المغرب باللاعبين المحليين لعدم توافر لاعبيه المحترفين في تلك الفترة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي ليواجه أحد فرق المجموعة الرابعة والتي تضم مصر والجزائر والسودان ولبنان.

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