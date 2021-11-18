الدرندلي: يتم تضخيم الأمور وهذا موقفي من مرتجي.. ورسالتي إلى الخطيب

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

نجوم الأهلي في الجمعية العمومية للنادي

كشف خالد الدرندلي المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات إدارة النادي الأهلي عن تضخيم بعض الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الدرندلي أن يكون هناك تأثر في العلاقة بينه وبين خالد مرتجي أو أي عضو من مجلس الإدارة.

وبسؤاله هل فكرت في عدم خوض الانتخابات أجاب "لا، حين تشعر بحدوث أمر غريب، وأنت يفترض أنك الأكثر خبرة في هذا المكان، ومن وجهة نظري أنني أستطيع الإفادة بتواجدي".

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ورد الدرندلي على ما قيل عن انفعاله في اجتماع سابق لـ مجلس إدارة الأهلي "هذا الكلام يتم تضخيمه والعلاقة ممتازة بيننا كمجلس للأهلي حتى لو اختلفنا في وجهات النظر. لا أتوقع بأن الخطيب هو من سرب هذا الكلام أو غيره، لكن الناس يضخمون في الأمور".

وقال الدرندلي عبر قناة صدى البلد: "كنت أتمنى تقديري بشكل أفضل وإبلاغي بعدم تواجدي في القائمة الانتخابية بشكل مباشر لأتخذ قراري أو نناقش إذا كان هذا بسبب مشكلة معينة ونحلها".

وبالحديث عن علاقته مع خالد مرتجي منافسه على مقعد أمين الصندوق أوضح "لا أريد الحديث عن مشاكل مع خالد مرتجي مجددا، هي فترة انتخابية لمدة شهر وستنتهي".

وعن تأثر علاقته مع مرتجي كشف "العلاقة لم تنقطع، ربما حدثت اختلافات مثل اثنين شقيقين وعشرة عمر لكن لن تؤثر على العلاقة بالتأكيد".

كما وجه الدرندلي رسالة إلى الخطيب قائلا "يا كابتن محمود لازلت أقول أنك أخي الكبير ولا توجد خلافات مما يشاع بيننا وإن كان هناك شيئا أتمنى أن تقوله لي".

وأضاف "الاختلاف في وجهات النظر ليس نهاية الدنيا، النادي الأهلي هو بيتنا وننصهر سويا من أجله، وأتمنى إن كُتب لي الفوز أن نتعامل بشكل طبيعي لأن من ناحيتي لا يوجد خلاف بيننا".

وشدد الدرندلي "بالطبع ظلمت باتهامات لم تحدث ولا أريد الخوض فيها لأنه أمر يضايقني، تلك الاتهامات بالتأكيد ليست من محمود الخطيب أو أعضاء مجلس الإدارة".

واختتمت تصريحاته "طالما لم يكن هناك أي إساءة أو تجريح في المواقف السابقة وكانت بناء على علاقات إنسانية واحترام ومصالح الدولة التي تنتمي لها فلا توجد مشكلة".

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