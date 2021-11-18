موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي بالمقاولون العرب في مواجهة هامة بالجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي المسابقة بـ 9 نقاط، فيما يحل المقاولون في المركز العاشر بـ 4 نقاط.

ويقام اللقاء على استاد الأهلي we السلام في الثامنة مساء.

ويُنقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

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