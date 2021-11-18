موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي الزمالك بالإسماعيلي في قمة الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويحتل الزمالك الترتيب الخامس بـ 6 نقاط، فيما يتذيل الدراويش الترتيب دون رصيد.

ويقام اللقاء في استاد الإسماعيلية يوم الجمعة في الخامسة والنصف مساء.

ويُنقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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