موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

يلتقي الزمالك بالإسماعيلي في قمة الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويحتل الزمالك الترتيب الخامس بـ 6 نقاط، فيما يتذيل الدراويش الترتيب دون رصيد.

ويقام اللقاء في استاد الإسماعيلية يوم الجمعة في الخامسة والنصف مساء.

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ويُنقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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الإسماعيلي الزمالك في الدوري موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة
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