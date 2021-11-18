الزمالك: لم نستقر على موقف نهائي بخصوص بنشرقي.. والانتخابات قريبة جدا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - أكرم توفيق

شدد حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك أن النادي لم يستقر حتى الآن على موقف نهائي بشأن تجديد عقد جناح الفريق أشرف بنشرقي.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المندوه عبر إذاعة أون سبورت، على خلفية تجديد تعاقد ثنائي الفريق عبد الله جمعة وإمام عاشور: "ملف تجديد عقود اللاعبين مفتوح باستمرار، هناك أمور يتم إنهائها وهناك أمور تحتاج متطلبات. الناس كلها تعرف موضوع بنشرقي وحتى الآن لم نستقر على موقف نهائي فيه".

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وأوضح "منذ أول يوم ونحن نعرف أن فترة عمل اللجنة المعينة تنتهي يوم 23 نوفمبر، وهو نفس يوم نهاية فترة المجلس المنتخب. بعدها ستقام الانتخابات ليسود الاستقرار الذي بدونه لن يتم إصلاح كل شيء".

وكشف "لجنة تنقية العضويات أوشكت على الإنهاء من عملها. لم يحدد موعد الانتخابات ولكنها قريبة جدا جدا".

وأكمل "الكلام على ترشحي على منصب نائب الرئيس سابق لأوانه، لكنه ممكن".

وأتم "حصلنا على مبلغ من الشركة الراعية لكن مازال لدينا الكثير من المستحقات حتى الآن".

أشرف بنشرقي الزمالك حسام المندوه
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