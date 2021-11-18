مدرب الدحيل: أنباء مفاوضات بنشرقي ومعلول غير صحيحة.. وموقف ساسي

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 11:06

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي وعلي معلول

نفى لويس كاسترو المدير الفني لفريق الدحيل القطري وجود مفاوضات لضم أشرف بنشرقي جناح الزمالك أو علي معلول ظهير أيسر الأهلي.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

الدحيل

وشدد كاسترو على اكتمال عدد الأجانب داخل الفريق وعدم وجود نية للاستغناء عن أي منهم.

كما أبدى كاسترو اندهاشه من الأحاديث المنتشرة عن نيته الاستغناء عن فرجاني ساسي وعدم مشاركته أساسيا.

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وقال كاسترو عن مفاوضات الدحيل مع بنشرقي ومعلول: "لنتحدث بواقعية، لا يوجد لدينا مكان شاغر للاعب أجنبي لذلك فهي مجرد توقعات من الصحافة".

وأضاف "الدحيل لا يوجد لديه أي مكان مع لاعب أجنبي بعد التعاقد مع 5 لاعبين بالفعل".

وشدد مدرب الدحيل "نقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ونبني فريقا جديدا، لذلك لا يوجد مبرر لاستبدال أحد الأجانب".

وأوضح "أعلم أن كرة القدم تعيش على سوق الانتقالات وأخبار المفاوضات لكن يجب أن تكون الأخبار صحيحة".

وبالحديث عن موقف فرجاني ساسي أجاب "من قال أن ساسي لا يشارك بشكل أساسي معنا؟ في مواجهة السد كان أساسيا ومنذ بداية الموسم كان أساسيا فقط مباراتين تقريبا كان بديلا".

"ساسي يشارك معنا في أغلب المباريات بشكل أساسي ولا نفكر في استبداله، وربما تلك الأنباء بسبب عدم متابعة الدوري القطري جيدا".

وبالانتقال بالحديث عن منتخب مصر قال: "أرى أن منتخب مصر يقدم أداءا جيدا تحت قيادة كارلوس كيروش بعد التأهل للمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وشدد "مصر لديها كل الإمكانيات للتأهل إلى كأس العالم خاصة مع كيروش صاحب الخبرات الكبيرة في البطولة".

واختتم كاسترو تصريحاته "منتخب مصر قوي ولديه حظوظ كبيرة للتأهل إلى كأس العالم وسيكون منافسا قويا أمام الفريق الذي سيواجهه".

الدوري المصري أشرف بنشرقي علي معلول فرجاني ساسي
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