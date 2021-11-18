موعد مباريات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021.. عودة الدوري المصري

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 10:40

كتب : FilGoal

فيوتشر فاركو

تعود منافسات الدوري المصري من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بأربع مباريات ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

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وتفتتح مباريات الجولة الرابعة بمواجهة بين فاركو ومصر للمقاصة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل فيوتشر ضيفا على إيسترن كومباني في الخامسة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أما في الثامنة مساء فتقام مباراتين في نفس التوقيت على ملعبي الإسكندرية والمقاولون العرب.

إذ يستضيف الاتحاد السكندري فريق الجونة على ملعب الإسكندرية وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق البنك الأهلي وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كما تقام خمس مباريات من الجولة الثامنة لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس.

الدوري المصري موعد مباريات الخميس الدرجة الثانية
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