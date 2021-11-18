طبيب الزمالك: فتوح تعرض للإصابة في الغضروف الخارجي للركبة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

أحمد فتوح مع الزمالك أمام توسكر الكيني

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن الإصابة التي تعرض لها أحمد فتوح أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة أنجولا.

واستبدل فتوح في الدقائق الأخيرة من مباراة أنجولا في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بسبب الإصابة بعد التحامه مع لاعب أنجولا.

وقال أسامة في تصريحات عبر قناة المحور: "أحمد فتوح تعرض لإصابة مع منتخب مصر وتواصلت مع الجهاز الطبي للمنتخب وطمأنني على الإصابة".

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وتابع "بعد 48 ساعة أجرينا الفحوصات وأثبتت إصابته في الغضروف الخارجي للركبة وتبين أنه من الصعب تواجده أمام الجابون أو مع الزمالك أمام الإسماعيلي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بعد غدا الجمعة على ملعب الإسماعيلية.

وخرج فتوح من قائمة الفريق التي توجهت إلى الإسماعيلية لخوض المباراة.

ويحتل حامل اللقب حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراتين وهزيمته في مباراة واحدة.

أحمد فتوح الزمالك محمد أسامة
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