كارتيرون: استقبال 5 أهداف يعني حاجتنا لإعادة التفكير.. ولم نندم على إعارة مروان

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 00:51

كتب : FilGoal

مروان حمدي - سموحة والاتحاد السكندري

يرى باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك بأنه سيعيد التفكير في بعض الأمور بعد الخسارة أمام الأهلي.

الزمالك خسر أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات عبر قناة المحور: "استمرينا لـ 25 مباراة بدون خسارة قبل مباراة الأهلي، وفي اللقاء لم نكن موفقين وهذا يظهر بأننا مازلنا بحاجة للتحسن للفوز بالمباريات الصعبة".

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وأضاف "استقبلنا 5 أهداف في آخر مباراة، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في بعض الأمور التي لا يمكنني الإفصاح عنها حاليا".

المدرب الفرنسي تحول للتحديث عن لقاء الإسماعيلي، فقال "الإسماعيلي سيدخل المباراة بجهاز فني جديد وبالتالي خطة جديدة، ما يعني أن المباراة ستكون أصعب، ولكن يجب أن يكون تركيزنا على فريقنا نحن لتحقيق الفوز".

وعن إعارة مروان حمدي، قال كارتيرون "لم نندم على إعارة مروان حمدي. كان لابد من إعارته ليستفيد هو فنيا والنادي أيضا استفاد منه ماديا. بالتالي كانت خطوة هامة له ليستعيد مستواه ويقود هجوم المنتخب، وأنا سعيد لأجله".

وانضم مروان حمدي إلى قائمة منتخب مصر، ليشارك في مباراتي أنجولا والجابون بعد التألق مع سموحة بداية الموسم الجاري وتسجيل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.

وعن بنشرقي، قال الفرنسي "أشرف بنشرقي سيعود من السفر خلال ساعات، والنادي يتفاوض معه للتجديد. هو يبلغ من العمر 27 عاما، وبالتالي من حقه أن يأخذ وقته للتفكير في عملية التجديد".

وأتم "كمدرب لنادي الزمالك، فمن الطبيعي أن تصلني العروض بشكل مستمر، لكن كما ترون، فأنا تفكيري منصب على الفريق ومرتاح مع الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

الدوري المصري الزمالك مروان حمدي
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