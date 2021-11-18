الإسماعيلي يمدد تعاقد عبد الرحمن مجدي

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 00:39

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تجديد تعاقد عبد الرحمن نجم الفريق حفاظا على الاستقرار الفني للدراويش.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكشف نادي الإسماعيلي أن تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدي جاء حتى نهاية موسم 2025 - 2026.

وأشار بيان الإسماعيلي إلى أن الفريق يسعى برئاسة يحيى الكومي إلى سياسة الحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفني داخل صفوفه.

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وأوضح النادي أن تجديد تعاقد عبد الرحمن مجدي بداية لتجديد جميع عقود لاعبي الفريق التي قاربت عقودهم على الانتهاء.

وشدد الإسماعيلي أن الهدف هو الحفاظ على قوام الفريق الأساسي وعدم رحيل اللاعبين المميزين للعودة تدريجيا إلى مكانة القلعة الصفراء كمنافس دائم على جميع البطولات.

وكان عبد الرحمن مجدي لاعبا ضمن صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وحقق عبد الرحمن مجدي لقب البطولة الإفريقية للمنتخب الأولمبي تحت 23 عاما والتي تأهل من خلالها الفريق إلى الأولمبياد.

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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