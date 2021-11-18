مكافأة استثنائية للاعبي الإسماعيلي حال الفوز ضد الزمالك.. وطلب من نواب الإسماعيلية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 00:03

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

حرص حماد موسى عضو مجلس الشورى عن الإسماعيلية على وضع مكافآة استثنائية بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل لاعب إذا فاز الفريق ضد الزمالك.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك في الخامسة والنصف من مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وعقد أعضاء الهيئة البرلمانية في الإسماعيلي جلسة مع أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي، وقرر حماد موسى تخصيص المكافآة الاستثنائية لتحفيز لاعبي الفريق.

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ووعد النائب بصرف تلك المكافأة للاعبين والجهاز الفني وأعضاء اللجنة الفنية مؤكدا على ثقته في كل أعضاء الفريق.

وشدد حماد موسى على رغبة جماهير الإسماعيلي في رؤية فريقها يبدع في الملعب ويحقق الانتصارات لينافس على الألقاب.

واتفق أعضاء الهيئة البرلمانية مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على إنهاء أزمة استلام النادي الاجتماعي بأرض النخيل دون تحمل النادي أعباء مالية.

كما سيتم طلب دعم مادي من وزارة الشباب والرياضة وزيارة لكل من شركة الكهرباء والمياة ومصلحة الضرائب لمناقشة المديونيات.

الإسماعيلي الزمالك
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