الزمالك يكشف كواليس تمديد عقدي عبد الله جمعة وإمام عاشور.. وموقف باقي اللاعبين

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، كواليس المفاوضات مع إمام عاشور وعبد الله جمعة لاعبا الفريق لتمديد عقديهما.

وقال حسين السيد في تصريحات لـFilGoal.com: "التجديد والتمديد للثنائي عبد الله جمعة وإمام عاشور هو خطوة بداية لتجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم".

وأضاف "المفاوضات مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لم تأخذ وقت. مساء أمس بدأت المفاوضات بجدية معهم والتحدث في كافة الأمور التعاقدية، واليوم قاموا بالتجديد سواء كان عبد الله جمعة، أو إمام عاشور".

حسين السيد أتبع "هؤلاء اللاعبين ينتمون للزمالك ويعشقون الفريق، ورغبتهم هي الزمالك فقط. دائما كنت أخرج وأصرح لجماهير الزمالك بأن يطمأنوا، وكان البعض لا يصدق. كنت أقول مجازا (حتى لو دخل علينا شهر يناير يا جماعة الأولاد اللي عقودهم هتنتهي زملكاوية ومش هيروحوا هنا أو هنا ومكملين مع الزمالك). نحن نقدر المنتمون للزمالك".

عضو اللجنة المكلفة تحدث أيضا عن التجديد لإمام عاشور، فقال "اللاعب الذي نشعر بأن مظلوم ماديا، نحاول أن نزيل الضغوطات من عليه، ونقدره معنويا وماديا. لا يمكن للاعب بمستوى إمام عاشور أن يحصل على مبلغ مالي قليل جدا".

حسين السيد تابع "تقديرا لمجهوداته، قررنا تقديره بالشكل الأمثل ماليا ومن هنا جاء التمديد. بالنسبة لباقي تجديدات اللاعبين؟ ستكون هناك مفاجآت جميلة لجماهير الزمالك مثل مفاجأة اليوم".

وأتم "بخصوص الأرقام والكلام المنتشر بأن بعض اللاعبين طلبت مبالغ معينه للتجديد؟ لم نتحدث في أرقام مع أحد، أتحدي أي شخص يقول أننا تحدثنا سواء إدارة أو لاعبين في أرقام، هذه الأمور لم تحدث ".

كان الزمالك قد أعلن تمديد عقد إمام عاشور وعبد الله جمعة لاعبا الفريق لمدة ثلاثة مواسم رسميا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.