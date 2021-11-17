اسكواش - تأهل علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف نهائي كناري وارف
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 23:28
كتب : FilGoal
تأهل الثنائي المصري علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف نهائي بطولة كناري وارف المقامة في إنجلترا.
ويصطدم الثنائي المصري ببعضه في نصف النهائي ولكن ضمنت مصر بذلك التواجد في المباراة النهائي.
ونجح طارق مؤمن في التغلب على مواطنه مصطفى عسل بشوطين دون مقابل.
وفاز طارق مؤمن في الشوط الأول بنتيجة 11-8 قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 11-3.
أما علي فرج المصنف الأول على البطولة فنجح في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على الكولومبي ميجيل رودريجيز.
وتقام مباراة نصف النهائي في الثامنة والنصف من مساء غدا الخميس ليتأهل أحدهما للمباراة النهائية.
نرشح لكم
اسكواش - تأهل علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف نهائي كناري وارف كرة سلة - إيهاب أمين: لم أكن سليما بنسبة 100% ضد الاتحاد.. ووعد لجماهير الأهلي كرة سلة - أوجستي: اللعب الجماعي كان مفتاح التتويج.. ومواجهة الاتحاد دائما مثيرة كرة سلة - الأهلي يتوج بلقب دوري المرتبط بعد إثارة كبرى أمام الاتحاد كرة طائرة - الزمالك يدعم صفوفه بـ محمد مصطفى "لعبة" انتهت مرتبط السلة - الأهلي (69)-(67) الاتحاد.. الأحمر يحافظ على اللقب