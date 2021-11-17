اسكواش - تأهل علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف نهائي كناري وارف

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - اسكواش

تأهل الثنائي المصري علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف نهائي بطولة كناري وارف المقامة في إنجلترا.

ويصطدم الثنائي المصري ببعضه في نصف النهائي ولكن ضمنت مصر بذلك التواجد في المباراة النهائي.

ونجح طارق مؤمن في التغلب على مواطنه مصطفى عسل بشوطين دون مقابل.

وفاز طارق مؤمن في الشوط الأول بنتيجة 11-8 قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 11-3.

أما علي فرج المصنف الأول على البطولة فنجح في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على الكولومبي ميجيل رودريجيز.

وتقام مباراة نصف النهائي في الثامنة والنصف من مساء غدا الخميس ليتأهل أحدهما للمباراة النهائية.

اسكواش علي فرج طارق مؤمن مصطفى عسل
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