كرة سلة - إيهاب أمين: لم أكن سليما بنسبة 100% ضد الاتحاد.. ووعد لجماهير الأهلي

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 23:21

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي

كشف إيهاب أمين نجم فريق الأهلي لكرة السلة عن عدم جاهزيته بنسبة 100% خلال مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة الثانية بنهائي دوري المرتبط.

وغاب إيهاب أمين عن المباراة الأولى والتي انتهت بفوز الاتحاد، قبل أن يشارك في المباراة الثانية التي حسمها الأهلي بنتيجة 69-67 ليحسم اللقب للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

وقال إيهاب أمين عبر قناة أون تايم سبورتس: "بطولة المرتبط ستمنحنا دفعة قوية، أول مباراة ضد الاتحاد كانت صعبة وتعلمنا من الأخطاء".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يتوج بلقب دوري المرتبط بعد إثارة كبرى أمام الاتحاد خبر في الجول – رحلة أوروبية لـ أمير توفيق لتسويق ناشئين الأهلي انتهت مرتبط السلة - الأهلي (69)-(67) الاتحاد.. الأحمر يحافظ على اللقب الأهلي يكشف عن مدة معسكر الإمارات.. وعدد الوديات المدرجة

وأضاف "كنا قد خسرنا اللقاء الأول بعد تقدم بفارق 18 نقطة تقريبا وهو ما أضاع الفوز لكن اليوم كان تركيزنا أكبر".

وعن مشاركته اليوم أوضح "لم أكن سليما بنسبة 100% لكن الجهاز الطبي قام بدور كبير معي وحتى عمليات الإحماء لم أكن أعلم هل سأشارك أم لا؟".

وواصل "أوجستي تحدث معي وطالبني بعدم المجازفة حال كنت متأثرا بالإصابة ولكن أبلغته بشعوري أنني مستعدا لمساعدة زملائي".

وأضاف إيهاب أمين "أشكر جميع لاعبي الأهلي على ما قدموه في البطولة، عمر طارق كان الأفضل وأيضا عمرو الجندي والمحترف والجميع قدّم ما لديه".

وتابع نجم سلة الأهلي "حققنا لقب البطولة العربية في البداية وكان مهما كأول لقب عربي في تاريخ النادي".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال أمين "نعدهم بأننا سنحارب على البطولتين المتبقيتين لإسعادهم".

وواصل نجم الأهلي "نتمنى حصد لقب دوري السوبر أيضا لأنها بطولة غالية ومؤهلة إلى بطولة إفريقيا".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته "لا يزال تعاقدي ساري مع الأهلي ومستمر مع الفريق، لم تحدث مفاوضات التجديد حتى الآن ولكن بعد ذلك سيتم التفاوض بالتأكيد".

كرة سلة الأهلي إيهاب أمين دوري المرتبط
نرشح لكم
اسكواش - تأهل علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف نهائي كناري وارف كرة سلة - إيهاب أمين: لم أكن سليما بنسبة 100% ضد الاتحاد.. ووعد لجماهير الأهلي كرة سلة - أوجستي: اللعب الجماعي كان مفتاح التتويج.. ومواجهة الاتحاد دائما مثيرة كرة سلة - الأهلي يتوج بلقب دوري المرتبط بعد إثارة كبرى أمام الاتحاد كرة طائرة - الزمالك يدعم صفوفه بـ محمد مصطفى "لعبة" انتهت مرتبط السلة - الأهلي (69)-(67) الاتحاد.. الأحمر يحافظ على اللقب
أخر الأخبار
الإسماعيلي يمدد تعاقد عبد الرحمن مجدي 10 دقيقة | الدوري المصري
مكافأة استثنائية للاعبي الإسماعيلي حال الفوز ضد الزمالك.. وطلب من نواب الإسماعيلية 46 دقيقة | الدوري المصري
فيديو في الجول – تاريخ كأس العرب "بطولة أقيمت لتقريب الشعوب" 59 دقيقة | كأس العرب 2021
الزمالك يكشف كواليس تمديد عقدي عبد الله جمعة وإمام عاشور.. وموقف باقي اللاعبين ساعة | الدوري المصري
ثاني أقوى هجوم وأضعف دفاع في الدوري.. أين تكمن مشكلة الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
اسكواش - تأهل علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف نهائي كناري وارف ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - إيهاب أمين: لم أكن سليما بنسبة 100% ضد الاتحاد.. ووعد لجماهير الأهلي ساعة | رياضات أخرى
إيتو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل