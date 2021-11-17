كرة سلة - أوجستي: اللعب الجماعي كان مفتاح التتويج.. ومواجهة الاتحاد دائما مثيرة

أعرب أوجستي بوش المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي عن سعادته بتحقيق لقبه الثاني مع الأحمر بعد التتويج بلقب دوري المرتبط.

وتغلب الأهلي على الاتحاد 69-67 في المباراة النهائية ليحقق اللقب للعام الثاني على التوالي.

وقال أوجستي بوش عبر قناة أون تايم سبورتس: "كانت بطولة صعبة وعوضنا خسارتنا الأولى".

وكان الأهلي قد خسر في المباراة الأولى في النهائي لكن فوزه بالمباراة الثانية مع فوز فريق المرتبط في المباراتين حسم اللقب للفريق الأحمر.

وبسؤاله عن أصعب فترات اللقاء أوضح "ننظر للمباراة ككل وليس فترة بفترة، كانت مباراة قوية ومثيرة".

وتابع "الاتحاد فريق كبير وعريق ولكننا ندخل المباراة ونركز على الفوز بها وليس فترة أو فترة".

وشدد أوجستي "مبارياتنا ضد الاتحاد دائما ما تكون قوية ومثيرة وتنتهي في الثواني الأخيرة وهم فريق كبير وعريق".

وعن سر الفوز في المباراة الثانية أوضح "لعبنا الجماعي كان مفتاح الفوز بالمباراة".

وتابع "الاتحاد يلعب كرة سلة قوية ولكننا تغلبنا عليهم باللعب الجماعي وقوتنا كفريق".

واختتم أوجستي تصريحاته "سعيد بتحقيق لقب المرتبط بعد الفوز بالبطولة العربية ونبدأ تركيزنا على بطولة أخرى".