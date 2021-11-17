وكيل ديدييه جوميز يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد مع موريتانيا "هدفه بلوغ المونديال"

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 23:05

كتب : محمد عبد العظيم

ديدييه جوميز

كشف خالد سليمان وكيل ديدييه جوميز مدرب منتخب موريتانيا الجديد، تفاصيل تعاقده مع المرابطين.

وقال خالد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "الاتفاق مع الاتحاد الموريتاني أن يكون العقد مدته عامين، والمدرب يصل موريتانيا يوم الخميس".

وأضاف "سيتواجد مع جوميز مدرب مساعد فرنسي، ومحلل أداء فرنسي ومدرب أحمال تونسي، وفور وصوله لموريتانيا سيسافر رفقة المنتخب إلى المغرب لمعسكر مغلق قبل بداية كأس العرب".

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وأتم "طموح ديديه جوميز المنافسة على كأس العرب وأمم إفريقيا، والوصول لكأس العالم بعد المقبل".

ويأتي تعيين ديدييه جوميز لتدريب موريتانيا خلفا لـ جيرار بوشار المدرب الفرنسي السابق، والذي تولى المهمة قبل أشهر قليلة بعد 7 سنوات للفرنسي الآخر كورينتين مارتينز على رأس الجهاز الفني للمرابطين.

المدرب الفرنسي سبق له تدريب الإسماعيلي في موسم 2019/2020، قبل أن يرحل ويتولى تدريب المريخ السوداني بموسم 2020/2021.

صاحب الـ52 عاما كان مدربا لنادي سيمبا التنزاني خلال الموسم الماضي، ووقت الفوز على الأهلي بثلاثية في دور المجموعات، قبل أن يرحل عن الفريق في 24 أكتوبر الماضي.

وتقع موريتانيا مع تونس، والإمارات، وسوريا ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب.

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