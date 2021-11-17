كرة سلة - الأهلي يتوج بلقب دوري المرتبط بعد إثارة كبرى أمام الاتحاد

توج فريق رجال الأهلي لكرة السلة بلقب دوري المرتبط بعد مباراة مثيرة أمام الاتحاد السكندري في النهائي.

وتغلب الأهلي على الاتحاد في المباراة بنتيجة 69-67 في لقاء لم يحسم إلا في الثانية الأخيرة وبعد اللجوء لتقنية الفيديو.

رفع الأهلي رصيده في النهائي إلى 8 نقاط بعد فوزين لفريق مرتبط تحت 18 عاما وفوز لفريق الرجال بالإضافة لنقطة من خسارة فريق الرجال في المباراة الأولى.

*تحتسب مباريات المرتبط بنقطتين للفوز بينما 3 نقاط لفوز الرجال والخسارة بنقطة في المرحلتين*

وحصد الأهلي لقب دوري المرتبط للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

دخل الفريقان مباراة اليوم ولا بديل عن الفوز لكل منهما من أجل تحقيق اللقب بعد انتصار مرتبط الأهلي على الاتحاد في مباراتين وفوز رجال الاتحاد في المباراة الأولى ضد الأهلي.

وبدأت الفترة الأولى حماسية من الجانبين وحسمها الأهلي بنتيجة 18-16 في الثواني الأخيرة بعد ثنائية عمر طارق.

وشهدت الفترة الثانية تفوقا ملحوظا لفريق الاتحاد بعد تسجيل رامي إبراهيم ثلاثيتين متتاليتين قبل أن يقلص كوري ويبستر محترف الاتحاد النتيجة بثلاثية جديدة لتصبح 26-27 للأهلي ونجح أحمد مهيب ومايكل تومسون ثنائي الأهلي في الرد سريعا بثلاثيتين متتاليتين قبل أن يسجل أحمد دولا لاعب الاتحاد ثلاثية قاتلة في الثانية الأخيرة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 33-33.

أما في الفترة الثالثة فشهدت صحوة خضراء مبكرة ليتقدم الاتحاد 39-33 قبل أن يعود الأهلي ويعادل النتيجة ثم يتقدم عن طريق ثلاثية عمرو الجندي بـ 42-41.

ونجح تومسون في تسجيل ثلاثية جديدة وباتت النتيجة 45-43 ليرد ياسر صلاح بثلاثية للاتحاد، وشهدت الفترة واصلا من الثلاثيات بين الفريقين حتى انتهت بثلاثية قاتلة من عمرو زهران لاعب الأهلي في الثانية الأخيرة لتنتهي الفترة بنتيجة 55-46.

وبدأت الفترة الرابعة بخطأ فني على الاتحاد السكندري بسبب اعتراض أحمد مرعي المدير الفني وسجلها تومسون ليرفع الفارق إلى 10 نقاط قبل انطلاق الفترة الحاسمة.

واستمر فارق العشر نقاط حتى أخر 6 دقائق بعد أن وصلت النتيجة إلى 60-50 قبل أن يعود الاتحاد ويقلص الفارق إلى 61-60 بعد تألق واضح من ويبستر.

وقبل 40 ثانية فقط من نهاية اللقاء سجل عمرو زهران ثنائية ليرفع فارق النقاط إلى خمسة بنتيجة 67-62.

لم تنته إثارة المباراة إذ سجل ويبستر نقطتين قبل أن يتم احتساب خطأ ضد تومسون ويقلص ويبستر النتيجة إلى 67-66 ومتبقي 15 ثانية فقط.

وقبل 9 ثوان من النهاية احتسبت رميتين حرتين لصالح تومسون وأهدر واحدة لتصبح النتيجة 68-66.

وحاول دولا معادلة النتيجة في أخر الثواني لكن نجح دفاع الأهلي في السيطرة على الكرة وأنهى حكم اللقاء المباراة معلنا فوز الأهلي.

واعترض لاعبو الاتحاد لارتكاب فودة لاعب الفريق خطأ قبل نهاية المباراة وهو ما يعني رميتين للأهلي وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم اثبات الخطأ قبل نهاية الوقت الأصلي وتبقى أجزاء من الثانية.

وسجل تومسون الرمية الأولى لتكون النتيجة 69-67 قبل أن يهدر الثانية لاستهلاك الثانية المتبقية.

وبذلك حقق الأهلي ثاني بطولاته هذا الموسم بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية الشهر الماضي.