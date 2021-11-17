كأس العرب – مدرب الإسماعيلي السابق يتولى تدريب موريتانيا

بعد تجاربه مع الإسماعيلي، والمريخ السوداني، وسيمبا التنزاني، ستكون محطة ديدييه جوميز المقبلة في موريتانيا.

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، التعاقد مع ديدييه جوميز المدرب الفرنسي لتدريب منتخب موريتانيا الأول بشكل رسمي.

وسيبدأ ديدييه جوميز مهمته مع موريتانيا بداية من بطولة كأس العرب المقبلة في قطر.

ويأتي تعيين ديدييه جوميز لتدريب موريتانيا خلفا لـ جيرار بوشار المدرب الفرنسي السابق، والذي تولى المهمة قبل أشهر قليلة بعد 7 سنوات للفرنسي الآخر كورينتين مارتينز على رأس الجهاز الفني للمرابطين.

المدرب الفرنسي سبق له تدريب الإسماعيلي في موسم 2019/2020، قبل أن يرحل ويتولى تدريب المريخ السوداني بموسم 2020/2021.

صاحب الـ52 عاما كان مدربا لنادي سيمبا التنزاني خلال الموسم الماضي، ووقت الفوز على الأهلي بثلاثية في دور المجموعات، قبل أن يرحل عن الفريق في 24 أكتوبر الماضي.

وتقع موريتانيا مع تونس، والإمارات، وسوريا ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب.