إمام عاشور: الزمالك بيتي.. وهدفنا إسعاد الجماهير

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 22:36

كتب : FilGoal

إمام عاشور الزمالك

شدد إمام عاشور لاعب الزمالك على سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق لثلاث سنوات مقبلة.

وأعلن الزمالك تمديد تعاقده مع إمام عاشور لمدة ثلاث مواسم إضافية، لينتهي في يونيو 2025.

وقال عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الزمالك هو بيتي ورحبت بتمديدي تعاقدي معه على الفور".

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وتابع "سأبذل قصارى جهدي في الفترة المقبلة لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من البطولات، لإسعاد جماهير الزمالك وتحقيق طموحاتها".

ووجه عاشور الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على المجهزدات التي تقوم بها منذ توليها مهمة إدارة النادي الأبيض.

وحسمت إدارة الزمالك تمديد تعاقد إمام عاشور برفقة عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك والذي وقع على عقد أيضا حتى 2025.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية بعد غدا الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في جدور الترتيب برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه لانتصارين وتلقيه هزيمة واحدة.

إمام عاشور الزمالك
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