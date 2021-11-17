حسين السيد يكشف لـ في الجول موقف الزمالك من المشاركة في كأس الرابطة.. وجديد إيقاف شيكابالا

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن موقف الفريق من المشاركة في بطولة كأس رابطة الدوري.

رابطة أندية الدوري المصري كشفت عن انطلاق بطولة كأس رابطة الدوري المصري يوم 8 يناير المقبل.

وقال حسين السيد في تصريحات لـFilGoal.com: "الزمالك سيقيم معسكرا في الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير، وذلك لن يعوقنا عن المشاركة في كأس رابطة الدوري".

وأضاف "قبل توقيع عقود هذا المعسكر، تحدثنا مع مسؤولي رابطة الأندية وحصلنا على إذن منهم بأن يتم السماح لنا بيومين أو أكثر عن موعد انطلاق المسابقة التي من المقرر أن تنطلق يوم 8 يناير".

السيد أوضح "طلبنا منهم أن نخوض أول مباراة لنا بعد هذا الموعد، وذلك بعد عودة الفريق من الإمارات".

واستمر "المسؤولون عن الرابطة مشكورين، سمحوا لنا بهذا الأمر ولن تكون هناك مشكلة في ذلك. الزمالك سيعود ومن ثم يبدأ بشكل طبيعي في مارثون بطولة الرابطة".

وأكمل "بالتأكيد نشكرهم وأكرر أننا لم نقم بتوقيع عقود المعسكر الخارجي قبل أن قمنا بالحصول على إذن من الرابطة بتأخير انطلاقة الزمالك في البطولة يومين أو أكثر عن الموعد المحدد".

عضو اللجنة المكلفة تحدث أيضا عن مستجدات "لم نتلق ردا من اتحاد الكرة بشأن رفع الإيقاف عن شيكابالا أو تقليلها. أرسلنا لهم استفسارا عن أحقية مشاركة اللاعب أمام الأهلي، ولكن حتى الآن لم نتلقى أي رد. ننتظر الرد من الجبلاية لمشاركة اللاعب بشكل طبيعي".

في سياق آخر، وجه حسين السيد رسالة إلى جماهير الزمالك حول اللاعبين الذين ينتهي عقودهم قائلا: "بدأنا اليوم المفاوضات مع لاعبين، وأتممنا إجراءات تمديدها عقديهما، وهما إمام عاشور وعبد الله جمعة. أقول لجمهور الزمالك اطمئنوا على اللاعبين التسعة المتبقيين".

كان الزمالك قد أعلن اليوم الأربعاء، تمديد تعاقد إمام عاشور، وعبد الله جمعة لمدة ثلاثة مواسم وحتى عام 2025.