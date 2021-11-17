قائمة الإسماعيلي - براون يحشد لاعبيه لمواجهة الزمالك

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 21:50

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

أعلن خوان براون مدرب الإسماعيلي عن قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك.

ويلتقي الإسماعيلي فريق الزمالك على ملعب الإسماعيلية بعد غدا الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود براون مباراته الأولى في قيادة الإسماعيلي بعد تعيينه خلفا لطلعت يوسف.

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وشهدت القائمة دخول أحمد عادل عبدالمنعم حارس المرمى على الرغم من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، بينما خرج تشونجا مهاجم الفريق من القائمة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي بالكامل كالآتي

حراسة المرمى: محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدى - محمد هاشم - محمد عمار- محمد نصر - عصام صبحي - عبد الله جمعة - أحمد عيد - محمد دسوقي - محمود البدرى.

الوسط: محمود دونجا - عماد حمدى - عمر الوحش - أحمد مصطفي - محمد عادل - محمد صادق - أحمد مدبولي.

الهجوم: بينسون شيلونجو - شكرى نجيب - مراون شوقي - محمد الشامي - عبد الرحمن مجدى.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بدون رصيد من النقاط يعد الهزيمة في الثلاث مباريات الأولى، وبفارق الأهداف عن فاركو وإيسترن كومباني.

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